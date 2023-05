Wirtschaftsstaatssekretär Nimmermann fängt am Dienstag an

Der neue Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Philipp Nimmermann (Grüne), fängt am Dienstag in Berlin an. Nimmermann, der derzeit Staatssekretär in Hessen ist, werde von dort abgeordnet, teilte das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Nimmermann folgt auf Patrick Graichen, der wegen der Verflechtung von Dienstlichem und Privatem gehen muss. Dessen angekündigte Versetzung in den einstweiligen Ruhestand soll nach dpa-Informationen ebenfalls am Dienstag erfolgen.

Das Bundeskabinett soll den Angaben zufolge in einigen Wochen formal über die Ernennung entscheiden, dann soll auch die formelle Bestellung zum Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und die Versetzung vom Land zum Bund erfolgen. "Bereits mit der Abordnung zum BMWK kann Herr Nimmermann die Aufgaben und Funktionen als Staatssekretär im BMWK wahrnehmen", erklärte das Ministerium.

Nimmermann ist seit 2019 Staatssekretär im Wirtschaftsministerium in Hessen und war zuvor Finanzstaatssekretär in Schleswig-Holstein. Vor den Ämtern in der Politik arbeitete der promovierte Wirtschaftswissenschaftler unter anderem als Chefvolkswirt und in verschiedenen weiteren Funktionen bei der BHF Bank in Frankfurt. Er sei "ein erfahrener Staatssekretär mit ökonomischer Expertise, viel Verwaltungserfahrung und ein Kenner von politischen Prozessen", so das Ministerium.