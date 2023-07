Der Brand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz im mittelhessischen Butzbach lodert weiter. "Die Feuer sind am Montagabend wieder aufgeflammt", sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Dienstagmorgen. Die Lage sei aber unter Kontrolle. 115 Feuerwehrleute bekämpfen den Brand demnach weiterhin. Zuvor hatten ihn die Einsatzkräfte am Montagmittag unter Kontrolle gebracht. Vermutlich angefacht durch den Wind hätten am Abend aber wieder mehrerer Glutnester angefangen zu brennen, erklärte die Sprecherin.

Das Feuer war am Sonntagnachmittag ausgebrochen. Betroffen ist eine 7,5 Hektar große Freifläche mit Totholz auf dem Heidelbeerberg. Zwischenzeitlich waren nach Angaben der Feuerwehr rund 400 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, da sich Munition auf dem Gelände befindet. Der Kampfmittelräumdienst sei vor Ort, sagte die Sprecherin. In Absprache mit den Spezialisten will die Feuerwehr nun näher an den Brandherd heranrücken. Zudem sei ein Löschroboter aus Niedersachsen angefordert worden, um näher an die Glutnester gelangen zu können. Er werde am Dienstagnachmittag erwartet. Weiterhin unklar seien die Brandursache und die Schadenshöhe. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.