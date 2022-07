Die CDU hat nach Ansicht ihres Bundesvorsitzenden Friedrich Merz noch nicht ihren "richtigen Rhythmus bei der Besetzung von Themen" gefunden. "Wir sind noch nicht da, wo wir sein müssten. Wir laufen den Themen der Regierung noch zu sehr nach", sagte der Parteichef am Montagabend beim Sommerabend der hessischen CDU-Fraktion in Flörsbach. Die Partei müsse es schaffen, bei Wahlen "über einen längeren Zeitraum hinweg wieder über 30 Prozent zu liegen", betonte Merz angesichts der bevorstehenden Wahlen. In Hessen wird voraussichtlich im Herbst 2023 ein neuer Landtag gewählt.