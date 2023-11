Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben sich in ihrem ersten Europapokal-Auftritt seit der Saison 2015/16 eine gute Ausgangslage für das Weiterkommen im CEV Challenge Cup verschafft. Der von Benedikt Franz trainierte Bundesligist setzte sich am Mittwoch im Hinspiel bei Bevo Rekkenshop Roeselare aus Belgien mit 3:1 (25:22, 15:25, 25:23, 25:16) durch. Lediglich im zweiten Satz geriet der Erfolg der Hessinnen in Gefahr.

Für die nächste Runde qualifiziert sich die Mannschaft, die in der Addition mehr Gewinnsätze erzielt. Die Entscheidung fällt am 15. November in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit.

