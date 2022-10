Eintracht Frankfurt will in Zukunft finanziell unabhängiger vom Erfolg in der Fußball-Bundesliga werden. "Solche Erlöse, die wir erzielen und die nichts damit zu tun haben, wie wir aktuell in der Bundesliga abschneiden, werden wir forcieren", sagte Philip Holzer, der Aufsichtsratsvorsitzende des Europa-League-Siegers, im Interview mit der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstagausgabe). "Wir wollen unsere Einnahmen nach oben entwickeln, sodass wir immer den Sport so ausstatten können, dass wir auf Sicht international mitspielen."

In der Champions League habe man früh relativ viele garantierte Einnahmen. In der Europa League müsse man sie sich über Erfolg erarbeiten. "Aber die Europa League gefällt uns auch. Wir haben den Wettbewerb angenommen. Wir waren zuletzt der Europa-League-Club schlechthin", sagte Holzer. "Wenn wir nun das Achtelfinale der Champions League erreichen würden, wäre das wieder etwas Historisches. Und danach streben wir alle. Aber Platz drei in der Gruppe, der ein Weitermachen in der Europa League zur Folge hätte - das ist kein Gedanke, der mir schlaflose Nächte bereitet."

