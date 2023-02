Der Einsatz von Kapitän Sebastian Rode im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League von Eintracht Frankfurt am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen den italienischen Spitzenclub SSC Neapel ist nicht ausgeschlossen. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlte am Montag zwar beim Abschlusstraining mit der Mannschaft. "Er hat aber individuelle Übungen gemacht", sagte der frühere Eintracht-Profi und heutige Videoanalyst Marco Russ im Eintracht-TV. Rode musste wegen eines grippalen Infekts im Fußball-Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen Werder Bremen (2:0) pausieren.