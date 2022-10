Eintracht Frankfurt drohen in der Defensive weitere Personalengpässe. Bei der 2:3-Niederlage bei Tottenham Hotspur in der Champions League handelte sich Tuta (Gelb-Rot) am Mittwochabend eine Sperre ein, er wird in zwei Wochen gegen Olympique Marseille fehlen. Routinier Makoto Hasebe hielt sich nach einem Zusammenprall das Knie. Die Schwere der Verletzung war zunächst unklar.