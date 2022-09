Eintracht Frankfurt setzt im Champions-League-Gruppenspiel bei Olympique Marseille auf Makoto Hasebe als Abwehrchef. Der 38 Jahre alte Japaner rückt in der Partie am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) auf die zentrale Position in der Dreierkette. Evan Ndicka wurde von Trainer Oliver Glasner nach den Ausfällen von Luca Pellegrini und Christopher Lenz auf die linke Abwehrseite beordert. Kapitän Sebastian Rode sitzt nach überstandener Oberschenkelverletzung zunächst auf der Bank.