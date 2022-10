Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat sich im Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Olympique Marseille für Hrvoje Smolčić als Abwehrchef entschieden. Für den 22 Jahre alten Kroaten ist es das Startelfdebüt beim Bundesligavierten. Kristijan Jakic, der zuvor die zentrale Rolle in der Abwehr spielte, rückt auf die rechte Verteidigerposition. Sein 50. Champions-League-Spiel bestreitet der Ex-Weltmeister Mario Götze. Kapitän Sebastian Rode nimmt zunächst auf der Bank Platz. Nach längerer Verletzung ist Innenverteidiger Jérôme Onguéné wieder im Kader.

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat sich im Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Olympique Marseille für Hrvoje Smolčić als Abwehrchef entschieden. Für den 22 Jahre alten Kroaten ist es das Startelfdebüt beim Bundesligavierten. Kristijan Jakic, der zuvor die zentrale Rolle in der Abwehr spielte, rückt auf die rechte Verteidigerposition. Sein 50. Champions-League-Spiel bestreitet der Ex-Weltmeister Mario Götze. Kapitän Sebastian Rode nimmt zunächst auf der Bank Platz. Nach längerer Verletzung ist Innenverteidiger Jérôme Onguéné wieder im Kader.

Ex-Bundesligaspieler Sead Kolašinac ist unerwartet im Olympique-Kader, steht allerdings nicht in der Anfangsformation. Der einst bei der TSG 1899 Hoffenheim, beim VfB Stuttgart und FC Schalke 04 aktive Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas litt zuletzt an einer Oberschenkelverletzung.

Die Frankfurter Polizei war am Spieltag mit einem Großaufgebot im Einsatz und zeigte in der Stadt deutlich Präsenz, um Zusammenstöße der Anhänge beider Clubs zu vermeiden. Bereits an der deutsch-französischen Grenze wurde einer Reihe von Olympique-Fans die Einreise verweigert. Das Frankfurter Stadion war mit 49.000 Zuschauern ausverkauft. Aus Marseille waren rund 2000 Gästefans angereist.

Beim Hinspiel in Frankreich war es zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Mannschaftsaufstellungen Spielplan der Eintracht Eintracht-Kader