Eintracht Frankfurt steht vor dem Aus in der Champions League. Der Europa-League-Sieger verlor am Dienstagabend das Hinspiel im Achtelfinale gegen den italienischen Topclub SSC Neapel mit 0:2 (0:1) und neben dem Spiel auch noch Torjäger Randal Kolo Muani. Der französische Vize-Weltmeister sah in der 58. Minute wegen groben Foulspiels die Rote Karte und fehlt dem hessischen Fußball-Bundesligisten damit im Rückspiel am 15. März in Neapel. Vor 47 500 Zuschauern erzielten Victor Osimhen (40.) und Giovanni di Lorenzo (65.) die Tore für den Tabellenführer der Serie A.