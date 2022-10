Trotz verspäteter Ankunft in Lissabon lässt sich Eintracht Frankfurt nicht von seinen Champions-League-Zielen abbringen. "Natürlich mag ich es nicht gerne, wenn etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommt. Aber es ist so und wird uns in keinster Weise negativ beeinflussen", sagte Trainer Oliver Glasner vor dem Gruppenfinale bei Sporting Lissabon am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN). Aufgrund einer Verspätung beim Abflug war die Eintracht am Montagabend eineinhalb Stunden später als geplant in der portugiesischen Hauptstadt angekommen.

Mit einem Erfolg bei Sporting würde der Europa-League-Sieger erstmals das Achtelfinale in der europäischen Fußball-Königsklasse erreichen. Bei einem Remis oder einer Niederlage geht es für das Team von Cheftrainer Glasner maximal in der Europa League weiter. Gewinnt Marseille zeitgleich gegen Tottenham, würden sogar Platz vier und das komplette Europa-Aus drohen. Über das Parallelspiel will Glasner sich aber erst nach der Partie in Lissabon informieren. "Für uns hat es ja keinen Einfluss, weil wir ja sowieso gewinnen müssen, um in der Champions League weiterzukommen", sagte der Österreicher.

