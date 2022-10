Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt darf beim Debüt in der Champions League weiter auf den Achtelfinaleinzug hoffen. Das Team von Trainer Oliver Glasner besiegte Olympique Marseille am Mittwochabend mit 2:1 (2:1) und hält das Weiterkommen damit weiter in eigener Hand. Daichi Kamada (3. Minute) und Stürmer Randal Kolo Muani (27.) trafen vor 48.700 Zuschauern - darunter Bundestrainer Hansi Flick - für die Hessen. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Matteo Guendouzi (22.).