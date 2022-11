Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner will seinen Profis selbst nach dem historischen Achtelfinal-Einzug in der Champions League keine großen Feierlichkeiten genehmigen. "Die Jungs wissen es noch nicht, aber es gibt keine Feier heute. Wir werden anstoßen, aber dann geht es ins Bett. Wir ziehen das jetzt durch bis Mainz. Ich habe einen Bonus für die Spieler: Im Januar dürfen sie einen Tag später mit dem Training beginnen", sagte Glasner am Dienstagabend nach dem 2:1-Sieg bei Sporting Lissabon, der die Hessen noch auf Platz zwei in der Königsklassengruppe D hievte.