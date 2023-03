Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner setzt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim italienischen Topclub SSC Neapel erstmals seit langer Zeit wieder auf eine Viererkette in der Abwehr. In der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) rücken Aurelio Buta und Christopher Lenz an die Seite der beiden Innenverteidiger Evan Ndicka und Tuta. Rafael Borré vertritt wie erwartet den gesperrten Eintracht-Torjäger Randal Kolo Muani. Im rechten Mittelfeld kommt Ansgar Knauff zum Einsatz.