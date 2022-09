Eine Eintracht-Fahne weht am Stadion nahe des Logos der Uefa Champions League. Foto

Die erstmalige Teilnahme an der Champions League erweist sich für Eintracht Frankfurt als finanziell äußerst lukrativ. Schon vor dem Auftaktspiel gegen Sporting Lissabon am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) hat der hessische Fußball-Bundesligist aus dem mit rund zwei Milliarden Euro gefüllten Champions-League-Topf der Europäischen Fußball-Union (UEFA) einen Betrag von gut 30 Millionen Euro eingenommen.

Die erstmalige Teilnahme an der Champions League erweist sich für Eintracht Frankfurt als finanziell äußerst lukrativ. Schon vor dem Auftaktspiel gegen Sporting Lissabon am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) hat der hessische Fußball-Bundesligist aus dem mit rund zwei Milliarden Euro gefüllten Champions-League-Topf der Europäischen Fußball-Union (UEFA) einen Betrag von gut 30 Millionen Euro eingenommen.

Wie jeder der 32 Clubs - darunter neben den Frankfurtern aus der Bundesliga auch Meister Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen - erhält die Eintracht ein Startgeld von 15,64 Millionen Euro.

Weitere 14,781 Millionen Euro fließen über das Ranking in der UEFA-Clubrangliste in die Vereinskasse der Hessen. Dort belegt der Europa-League-Gewinner mit 61,00 Punkten den 20. Platz unter den Champions-League-Teilnehmern dieser Saison. Maßgeblich für die Rangliste ist das internationale Abschneiden des jeweiligen Vereins in den vergangenen fünf Jahren.

Der Betrag errechnet sich danach, viele Anteile ein Verein erhält. Ein Anteil entspricht 1,137 Millionen Euro. Das am schlechtesten platzierte Champions-League-Team erhält einen Anteil, der Ranglistenerste - aktuell die Bayern - bekommt den Topwert von 32 Anteilen.

Infos zum Spiel Kaderlisten Tabelle Gruppe D