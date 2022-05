Im Jahr 2020 haben in Hessen 767 gleichgeschlechtliche Paare geheiratet. Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Freitag zum Christopher Street Day (CSD) am Samstag (28. Mai) mit. Demnach gaben sich 370 weibliche Paare das Ja-Wort und 397 männliche Pärchen. Der Anteil der gleichgeschlechtlichen Trauungen an den insgesamt fast 27.100 Eheschließungen lag bei 1,4 Prozent (weiblich) beziehungsweise 1,5 Prozent (männlich). Der CSD ist ein Internationaler Aktionstag gegen die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung. In Wiesbaden ist am Samstag unter anderem ein Umzug und ein Sommerfest geplant.