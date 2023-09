Eintracht Frankfurt strebt zum Auftakt der Gruppenphase in der Conference League drei Punkte an. Im Heimspiel gegen den schottischen Vertreter FC Aberdeen an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gilt der Fußball-Bundesligist nach Ansicht von Trainer Dino Toppmöller als klarer Favorit. Vor seiner Rückkehr in die Startelf steht Kapitän Sebastian Rode, der zuletzt aus Krankheitsgründen gefehlt hatte. Nicht dabei sein wird Defensivspieler Kristijan Jakic wegen anhaltender Knieprobleme. Weitere Gegner der Hessen in der Gruppe G sind PAOK Saloniki und HJK Helsinki.