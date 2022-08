Der überschaubare Abruf der Bundesförderung für mobile Luftfilter an hessischen Schulen und Kitas zum besseren Corona-Schutz hat verschiedene Gründe. Wie das Kultusministerium in Wiesbaden am Freitag auf Anfrage mitteilte, haben von 34 antragsberechtigten hessischen Kommunen 26 insgesamt 2,9 Millionen Euro bewilligt und ausgezahlt bekommen. Davon stammten 1,98 Millionen Euro vom Bund und rund 990.000 Euro vom Land.