Weitere Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus enden ab März auch in Hessen. Von Mittwoch an entfallen bundesweit die festgelegten Masken- und Testpflichten für Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Wer Patienten oder Heimbewohner besuchen und Arzttermine wahrnehmen will, muss jedoch weiterhin eine Maske tragen.

Zuletzt war Anfang Februar bereits die Maskenpflicht in Fernzügen und Fernbussen vorzeitig ausgesetzt worden. In den öffentlichen Bussen und Bahnen im Nahverkehr müssen die Hessen ebenfalls keine Maske mehr zum Schutz vor eine Ansteckung mit dem Coronavirus tragen. In Flugzeugen ist die Maskenpflicht schon seit dem Herbst passé. Beendet wurde auch bereits die Isolationspflicht für Corona-Infizierte.

Am 7. April sollen dann die letzten bundesweiten Corona-Vorgaben auslaufen. Das betrifft dann auch die Maskenpflicht für Besuche in Praxen, Kliniken und Heimen.