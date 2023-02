Ein Autofahrer hat auf der A5 bei Darmstadt in Anwesenheit der Polizei einen Unfall gebaut und ist danach geflüchtet. Die Beamten waren am frühen Freitagmorgen wegen einer Unfallaufnahme auf der Autobahn, wie die Polizei mitteilte. Währenddessen fuhr der 45-Jährige mit seinem Auto neben einem Streifenwagen in eine Baustelle. Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgungsfahrt über die A5 auf.

An der Anschlussstelle Darmstadt-Griesheim hielt der 45-Jährige kurz an. Doch als die Beamten ausstiegen, fuhr er laut Polizei unvermittelt weiter. Der Fahrer versuchte, den Streifenwagen noch weitere Male abzuschütteln, bis er auf dem Weg Richtung Innenstadt die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Fahrzeug krachte in die linke und rechte Leitschutzplanke, was die Verfolgungsfahrt beendete.

Die Polizei nahm den Fahrer vorläufig fest. Eine mögliche Ursache für sein Verhalten war zunächst unklar.

