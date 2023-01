In einer Wohnung in Darmstadt-Eberstadt hat ein Mann am Sonntagmorgen eine Frau mit einem Messer an den Fingern verletzt. Festnehmen konnte die Polizei den flüchtigen 28-Jährigen nach umfangreicher Fahndung einige Stunden später auf einer Insel in der Modau, zu der er gewatet war, wie die Beamten mitteilten. Im Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber. Zuvor hatte der Bekannte der verletzten 46-Jährigen Einsatzkräfte unter anderem mit Steinen beworfen, bevor er über den Balkon der Wohnung flüchtete und mit einem Fahrrad wegfuhr. Dabei beschädigte er den Angaben zufolge eine Fensterscheibe des Hauses und die Scheibe eines Funkwagens. Die Frau hatte die Polizei zunächst gerufen, da ihr Bekannter die Wohnung nach Streitigkeiten nicht verlassen wollte. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zu den Hintergründen der Tat.