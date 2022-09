Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Darmstadt hat ein Unbekannter mehrere Hundert Euro erbeutet. Der Täter betrat am Samstagabend mit vorgehaltener Pistole die Tankstelle in der Nieder-Ramstädter Straße und nahm das Geld aus der Kasse, wie die Polizei mitteilte. Die Angestellte der Tankstelle wurde demnach nicht verletzt. Der Täter sei zu Fuß nach Norden in Richtung Innenstadt geflohen. Die Polizei sucht nach Zeugen.