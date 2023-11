Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der südhessischen Gemeinde Alsbach-Hähnlein sind zehn Menschen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei am Nachmittag ein Glas durch die Hitze eines Teelichts geplatzt, woraufhin eine Wohnung in Brand geraten sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach klagten zwei Bewohner sowie acht Nachbarn aufgrund des Rauchs über Atembeschwerden. Vier Menschen, darunter die beiden Bewohner der Wohnung, seien zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen sechs Verletzten wurden den Angaben zufolge vor Ort behandelt und anschließend entlassen.