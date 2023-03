Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe auf einem Firmengelände in Weiterstadt werden am Mittwoch etwa 2750 Menschen evakuiert. Das teilte ein Sprecher des Landkreises Darmstadt-Dieburg am Mittwochmorgen mit. Betroffen sind Teile der Städte Weiterstadt und Darmstadt. Die 500-Kilogramm-Bombe soll am Mittwoch von Experten des Kampfmittelräumdienstes unschädlich gemacht werden. Anwohner in einem Radius von einem Kilometer um den Fundort müssen dazu ihre Häuser und Wohnungen verlassen.