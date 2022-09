Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt worden. Der 29-Jährige sei am Dienstagabend mit seinem Auto an einer Kreuzung rechts abgebogen und dabei gegen die parallel fahrende Straßenbahn geprallt, teilte die Polizei mit. Demnach entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.