Beim Brand in der Halle einer Wäscherei in Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist in der Nacht zum Dienstag ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt als Ursache für das Feuer aus. Verletzte habe es nicht gegeben, teilten die Ermittler in Darmstadt mit.