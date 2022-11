Backwaren im Wert von etwa 5000 Euro sind am Montagmorgen bei einem Feuer in einem Lkw in Weiterstadt-Gräfenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) zerstört worden. Der Fahrer des Lieferwagens einer Großbäckerei meldete den Brand, als er gerade beim Ausladen vor einem Supermarkt stand, wie die Polizei mitteilte. Demnach war das Feuer ersten Erkenntnissen zufolge direkt im Lkw ausgebrochen - vermutlich aufgrund eines technischen Defekts. Am Fahrzeug selbst entstand ein Schaden von circa 50.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Knapp zwei Stunden, nachdem der Brand gemeldet worden war, war die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.