In einer Flüchtlingsunterkunft in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist es am Sonntagabend zu einem Streit mehrerer Bewohner gekommen. Wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte, wurden bei der Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen sechs Personen im Kopf- oder Schulterbereich leicht verletzt. Demnach setzten die Streitenden auch Hieb- und Stichwaffen ein.