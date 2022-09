Beim Zusammenstoß zweier Autos im südhessischen Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind vier Menschen verletzt worden, eine Frau davon schwer. Als ein vorausfahrendes Auto bremste, geriet ein 20-Jähriger aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sein Auto stieß daraufhin mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem zwei Männer im Alter von 25 und 53 Jahren saßen.