Bei dem Löscheinsatz in der Nähe eines ehemaligen Munitionsdepots bei Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) sind zwei weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr leicht verletzt worden. Einer von ihnen erlitt eine Rauchvergiftung. Der zweite wurde wegen einer Platzwunde versorgt, wie ein Feuerwehrsprecher am Montagmorgen sagte. Insgesamt sind bei dem Brand 22 Rettungskräfte verletzt worden - acht von ihnen leicht. Die Feuerwehr war in der Nacht zu Montag weiterhin mit den Brandbekämpfungsmaßnahmen beschäftigt.

Das Feuer war am Samstagnachmittag ausgebrochen. Wegen auf dem Gelände lagernder Munitionsreste kann der Brand der Feuerwehr zufolge nur von außen bekämpft werden. Am Montagmorgen brannte demnach noch eine Fläche von etwa 25 Hektar. Etwa 400 Einsatzkräfte waren vor Ort. "Es gibt viele heiße Flächen, die es gilt, mit Luftbrandbekämpfung herunterzukühlen", sagte der Feuerwehrsprecher. Sich erneut entfachende Glutnester würden immer wieder zu kleineren Bränden führen.

Auch bei Haiger und Dillenburg in Mittelhessen hatten es die Einsatzkräfte am Wochenende mit Waldbränden zu tun. Zuletzt suchten die Feuerwehrleute nach Glutnestern. Mehrere Straßen waren nach Angaben der Polizei auch am Montag gesperrt, um Löschwege für Einsatzfahrzeuge freizuhalten.