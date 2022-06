Ein Mann hat im südhessischen Ober-Ramstadt einen Einkaufsmarkt überfallen. Dabei erbeutete er Bargeld in zunächst unbekannter Höhe. Nach Angaben der Polizei in Darmstadt bedrohte der Räuber den 24 Jahre alten Kassierer mit einer Pistole. Nach dem Überfall am Freitagabend flüchtete der Unbekannte. Von ihm fehlte zunächst jede Spur, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.