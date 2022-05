Trickbetrüger haben eine Frau aus Darmstadt mit einer falschen WhatsApp-Nachricht hereingelegt und mehr als 1000 Euro erbeutet. Die 62-Jährige sei am Dienstag über den Messenger-Dienst kontaktiert worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Täter gaben sich demnach als Sohn der Frau aus, der angeblich in einer Notlage stecke und kurzfristig rund 1250 Euro benötige. Die 62-Jährige überwies das Geld, erkannte erst später den Schwindel und informierte die Polizei.