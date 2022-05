Vermutlich durch Shisha-Rauchen in einer Wohnung sind in Südhessen mehrere Menschen verletzt worden. Der Rettungsdienst sei in der Nacht auf Freitag zunächst in die Wohnung in Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) gerufen worden, da eine Frau gestürzt sei, teilte die Polizei mit. Dort habe dann der Melder der Rettungskräfte für Kohlenmonoxid (CO) angeschlagen. Vermutliche Ursache sei das Rauchen einer Shisha gewesen. Die drei Erwachsenen und drei Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren hätten erhöhte CO-Werte aufgewiesen und seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Eine 26-Jährige und die gestürzte 23-Jährige hätten zur weiteren Behandlung dort bleiben müssen.