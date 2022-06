Bei einem Unfall mit einem Reisebus auf der Autobahn 5 am Darmstädter Kreuz sind am frühen Donnerstagmorgen neun Jugendliche verletzt worden. Zwei von ihnen schwerer, wie die Polizei mitteilte. Demnach verpasste der Fahrer des Reisebusses die Abfahrt zur A67 und krachte in eine Baustellenabsicherung. In dem Bus befanden sich insgesamt 15 Jugendliche, die auf dem Weg zu einem Festival in den Niederlanden waren. Die Reisegruppe hätte mit einem Ersatzbus weiterfahren müssen. Die Absicherung der Baustelle sei durch den Unfall stark beschädigt worden. Auf der Strecke zwischen Darmstadt-Eberstadt und dem Darmstädter Kreuz staute sich der Verkehr am Morgen fünf Kilometer lang. In der Nacht war laut Polizei bereits ein Lastwagen in die gleiche Baustelle gefahren. Dabei sei aber niemand verletzt worden.