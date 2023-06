Auch mit fast 70 Jahren ist Paul Lim ein Garant bei Darts-Großveranstaltungen. Bei der Team-WM in Frankfurt am Main ist der Routinier aus Singapur mal wieder dabei, direkt am Donnerstagabend (ab 19.00 Uhr/DAZN) ist er im Doppel mit Harith Lim gegen Tschechien gefordert. "Für Dein Land zu spielen, ist etwas anderes. Man träumt immer von Olympia. Dieses Turnier ist ganz ähnlich und vergleichbar. Auch da repräsentierst du dein Land. Du weißt, dass dich hunderttausende Menschen am TV anfeuern. Es ist eine großartige Sache", sagte Lim bei Sky Sports.

"The Singapore Slinger", wie Lim genannt wird, ist seit den 80er-Jahren aktiv. Für ihn ist der World Cup eines der bedeutendsten Turniere des Jahres. "Diese Ehre, das eigene Land zu vertreten, ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Ich will das Beste für mein Land zeigen", sagte Lim, der im Januar 2024 seinen 70. Geburtstag erwartet. Im neuen Modus wird nur noch Doppel gespielt. Besiegen Lim/Lim am Donnerstag Tschechien, ist am Freitagabend gegen die Philippinen der Einzug ins Achtelfinale möglich.

