Die Deutsche Börse will ihr Geschäft mit einer Milliardenübernahme ausbauen. Ziel ist der dänische Datenanbieter Simcorp, der für insgesamt etwa 3,9 Milliarden Euro erworben werden soll, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Die Übernahme soll über bestehende Barmittel und Fremdkapital finanziert werden.