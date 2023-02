Die SPD-Fraktion im hessischen Landtag wirft der Landesregierung vor, Bundesmittel für die Versorgung von Geflüchteten nicht vollständig an die Kommunen weiterzuleiten. "Die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Menschen, die vor Krieg, Folter, Not und Gewalt flüchten müssen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe", sagte der Fraktionsvorsitzende Günter Rudolph am Donnerstag in Wiesbaden. "Den allergrößten Teil dieser Aufgabe müssen die Landkreise, Städte und Gemeinden bewältigen, wo haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Menschenmögliche tun."