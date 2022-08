Wegen eines Defekts an einer Kühlung des Kraftwerks Wintershall im osthessischen Heringen ist am Montag Öl in die Werra gelangt. Dabei handele es sich um eine geringe Menge, teilte der Dünger- und Salzkonzern K+S am Abend mit. Der Großteil des ausgelaufenen Öls sei noch auf dem Werksgelände zurückgehalten worden. Angaben zur Menge wurden nicht gemacht.