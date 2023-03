Die Saison der Löwen Frankfurt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist vorzeitig beendet. Die Hessen verloren am Freitagabend in eigener Halle mit 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) gegen die Düsseldorfer EG und verpassten nach der zweiten Niederlage in den Pre-Playoffs den Einzug ins Viertelfinale. Bereits das erste Duell der beiden Clubs hatte Aufsteiger Frankfurt klar mit 0:5 verloren. Die Pre-Playoffs werden im Modus best-of-three ausgespielt. Auch das Comeback des Frankfurter Top-Torschützen Dominik Bokk nach überstandener Verletzung änderte nichts an der Unterlegenheit der Löwen.