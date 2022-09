DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke wirbt angesichts der stark kritisierten Weltmeisterschaft im Winter in Katar um fußball-müde Fans. An einen negativen Einfluss der Fußball-WM im November und Dezember auf die dann laufende Eishockey-Saison glaubt Tripcke ohnehin nicht. "Das Eröffnungsspiel der WM ist Katar gegen Ecuador. Das wird keinen Eishockey-Fan davon abhalten, ins Stadion zu gehen", sagte Tripcke vor dem Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag.