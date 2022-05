Rund 1000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Sonntag in Frankfurt gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine protestiert. Ein Demonstrationszug führte vom Willy-Brandt-Platz zum Mainufer und zurück. Die Demonstration fand unter Bezug auf den Muttertag mit dem Titel «Zug der Mütter gegen den Krieg in der Ukraine und in Europa» statt. Demonstrantinnen trugen Blumenkränze im Haar, es waren zudem zahlreiche blau-gelbe Ukraine-Fahnen zu sehen.