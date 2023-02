Nach einem guten Start ins neue Jahr rechnet die Deutsche Bank mit weiterem Wachstum. "Wir wollen uns Jahr für Jahr verbessern. Das gilt auch für 2023 - und der Januar hat uns in unserer Zuversicht bestärkt", sagte Vorstandschef Christian Sewing laut Redetext am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. Der Vorstand erwartet für das laufende Jahr steigende Erträge sowie stabile Kosten und Risikovorsorge. "Zusammengenommen stünde damit auch am Ende dieses Jahres wieder ein höherer Vorsteuergewinn", sagte Sewing.