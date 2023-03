Den Löwen Frankfurt droht in der Deutschen Eishockey Liga das Saison-Aus. Der Aufsteiger kassierte am Dienstag zum Auftakt der ersten Playoffrunde bei der Düsseldorfer EG eine herbe 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)-Pleite und steht damit im zweiten Spiel der Serie "Best of three" unter Siegzwang. Eine erneute Niederlage am Freitag vor heimischer Kulisse würde für die Hessen das Ende aller Viertelfinalträume bedeuten. Bei einem Sieg käme es am kommenden Sonntag erneut in Düsseldorf zum Entscheidungsspiel.