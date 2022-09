Wolken, einzelne Schauer und Temperaturen bis 18 Grad begleiten die Hessen in den kommenden Tagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartete für den Dienstag insbesondere im Nordosten des Bundeslandes einzelne Schauer, sonst werde es zunehmend trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind. Im Bergland sind maximal zehn Grad drin. In der Nacht zum Mittwoch können die Temperaturen auf zwei Grad fallen, in Tälern ist leichter Bodenfrost möglich. Auch Nebel ist dem DWD zufolge gebietsweise zu erwarten.