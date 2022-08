Sonne, Wolken und etwas Regen bestimmen in den kommenden Tagen das Wetter in Hessen. Am Dienstag ist es zunächst heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad Celsius bleibt es trocken, südlich des Mains können bis zu 30 Grad erreicht werden. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen demnach auf 16 bis 11 Grad und die Wolken verdichten sich. Im Süden des Landes sind Schauer möglich.