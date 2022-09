Auf teilweise starke Bewölkung und vereinzelte Gewitter müssen sich die Menschen in Hessen zum Start in die Woche einstellen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 Grad, wie der Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Offenbach mittelte. Im Bergland sowie in Schauer- und Gewitternähe sind zeitweise starke bis stürmische Böen zu erwarten.

Am Dienstag lässt der Regen nach, vielerorts wird es nach der Vorhersage der Metrologen niederschlagsfrei sein. Die Höchstwerte liegen laut DWD bei 14 bis 17 Grad. Auch am Mittwoch soll es nach der Auflösung von Nebelfeldern in Hessen niederschlagsfrei bei Temperaturen bis 18 Grad werden.

Deutscher Wetterdienst