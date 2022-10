Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen weiter mildes und teils windiges Herbstwetter. Am Donnerstagvormittag ist es meist dicht bewölkt und es kann etwas Regen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Im Bergland sind bis zum Vormittag teils starke Böen möglich, die später abnehmen. Am Nachmittag ist es verbreitet heiter bis sonnig bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad.