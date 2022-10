Viel Regen und viele Wolken sind in den kommenden Tagen in Hessen zu erwarten. Der Donnerstag startet stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenburg mitteilte. Im Laufe des Vormittags und in der zweiten Tageshälfte ist dann mit Regen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Die Nacht bleibt meist bedeckt mit etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 8 Grad.

Viel Regen und viele Wolken sind in den kommenden Tagen in Hessen zu erwarten. Der Donnerstag startet stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenburg mitteilte. Im Laufe des Vormittags und in der zweiten Tageshälfte ist dann mit Regen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Die Nacht bleibt meist bedeckt mit etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 8 Grad.

Viele Wolken ziehen am Freitag über den Himmel. Im Tagesverlauf wird Regen erwartet, der sich am Nachmittag verstärkt. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 12 bis 8 Grad und es regnet ab und an.

Am Samstag ist im Süden zeitweise mit schauerartigem Regen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 18 Grad.

Wetterbericht DWD Hessen