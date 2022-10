In Hessen wird am Wochenende windiges und regnerisches Wetter erwartet. Am Samstag sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mit teils kräftigen Schauern und im Bergland auch mit stürmischen Böen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen höchstens 12 bis 16 Grad, in Hochlagen liegen die Werte um 10 Grad.