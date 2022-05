Zum Ende der Woche erwartet die Menschen in Hessen trockenes und sonniges Wetter, bevor die neue Woche mit Regen und örtlicher Unwettergefahr startet. Am Sonntag steigen die Temperaturen dabei auf zwischen 24 und 29 Grad bei geringer Bewölkung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu gibt es schwachen Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht auf Montag sinken die Temperaturen auf 15 bis 9 Grad. Die Wolken nehmen gegen Morgen vor allem in Westhessen zu, wo dann ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko besteht.